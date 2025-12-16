Décès de Zakaria Zegoulli, figure emblématique du secteur touristique (FTH)

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) a annoncé avec tristesse le décès de Zakaria Zegoulli, figure emblématique et dévouée du secteur touristique.

Promoteur de l’hôtel Dar Zakaria à Yasmine Hammamet et membre influent du Bureau Exécutif de la FTH pendant plus de deux décennies, Feu Zakaria Zegoulli a marqué l’histoire du tourisme tunisien par un engagement sans faille, rappelle la Fédération dans une note diffusée ce mardi 16 décembre 2025.

La même source rappelle que Zakaria Zegouli a contribué au développement du secteur touristique tunisien à travers les différentes responsabilités qu’il a assumées : « d’abord dans le secteur bancaire, puis au sein de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, où il a successivement exercé les fonctions de Président de la Fédération Régionale du Cap Bon, puis de Secrétaire Général de la FTH jusqu’en 2013.

Il a également représenté la FTH au sein d’instances professionnelles internationales, notamment l’IH&RA ».

Son engagement au sein de la Commission Formation de la FTH reflète sa conviction profonde quant au rôle central des compétences et de la transmission dans l’avenir du tourisme tunisien.

En cette douloureuse circonstance, les membres du Bureau Exécutif présentent leurs condoléances les plus sincères à ses enfants Samir et Ines, à sa famille, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du tourisme tunisien, attristée par sa disparition.

FTH