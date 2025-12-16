17-Décembre | Entrée gratuite aux sites et musées ce mercredi

L’Agence de Mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) vous informe que ce mercredi le 17 décembre 2025, l’accès aux sites, monuments et musées ouverts et dépendant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle sera gratuit.

Bénéficient de la gratuité d’entrée tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

Le premier dimanche de chaque mois,

Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,

Le 18 mai : Journée internationale des musées

Les jours fériés.

« Profitez de cette occasion pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie et visitez les musées, sites et monuments », indique l’AMVPPC dans sa note.