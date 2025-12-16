L’inscription du khôl porte à 22 le nombre d’éléments tunisiens à l’Unesco

À la suite de l’inscription du dossier commun «le khôl arabe» sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le nombre d’éléments Tunisiens inscrits auprès de l’Unesco s’est élevé à 22 éléments, couvrant différentes catégories allant des biens culturels matériels et immatériels, aux sites naturels et au Registre de la Mémoire du monde.

Liste du patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO:

L’île de Djerba (2023)

Dougga (1997)

La médina de Sousse (1988)

Kairouan (1988)

La cité punique de Kerkouane et sa nécropole (1985)

Le Parc national de l’Ichkeul (1980)

La médina de Tunis (1979)

Le site archéologique de Carthage (1979)

L’amphithéâtre d’El Jem (1979)

Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité:

Dossiers nationaux:

Les arts du spectacle chez les Twayef de Ghbonten (2024)

La harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022)

La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020)

La poterie des femmes de Sejnane (2018)

Dossiers communs avec d’autres pays arabes :

Le khôl arabe (2025)

Le henné (2024)

La gravure sur métaux, tels que l’or, l’argent et le cuivre (2023)

Les connaissances, savoir faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier(2022)

La calligraphie arabe (2021)

Le couscous (2020)

Registre «Mémoire du monde» de l’UNESCO:

Le fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d’Erlanger 1910-1932 (2023)

L’abolition de l’esclavage en Tunisie (1841-1846) (2017)

La Course et les relations internationales de la Régence de Tunis aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles (2011)

Le travail se poursuit pour l’inscription de nouveaux dossiers sur la Liste du patrimoine mondial et le Registre «Mémoire du monde», ainsi que dans le Réseau mondial des géoparcs de l’Unesco; et ce conformément aux conditions, règles et procédures qui sont fixées par l’Unesco.

La Tunisie se classe, ainsi, parmi les principaux pays arabe et africain en termes de nombre de biens inscrits sur les différentes listes de l’Unesco.

Communiqué