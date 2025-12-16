Tentative de fuite avortée de deux hommes d’affaires | Six mandats de dépôt

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Kasserine a émis six mandats de dépôt dans le cadre de l’affaire de la tentative de fuite avortée à Kasserine de deux hommes d’affaires interdits de voyage.

C’est ce qu’a affirmé le porte-parole des tribunaux de Kasserine Imed Omri, cité par Mosaïque ce mardi 16 décembre 2025, en précisant que les mandats de dépôt précités ont été émis à l’encontre des deux hommes d’affaires en question ainsi que quatre autres suspects qui les ont aidés dans leur tentative de fuite.

On notera qu’un autre suspect a été laissé en liberté et devra rester à la disposition de la justice.

Y. N.