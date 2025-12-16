Cadeau pour les fêtes | Un produit d’artisanat respectueux de la nature   

Les 19 et 20 décembre 2025, la Cité des Sciences de Tunis accueillera ‘‘Le Temps des Fêtes’’ : une exposition-vente éco-solidaire avec des ateliers divers pour les professionnels, les parents et les enfants. Une manifestation pour promouvoir la consommation responsable, le recyclage et l’économie solidaire.

La période des vacances et des fêtes de fin d’année s’approche. Habituellement, elle rime avec la joie de vivre, les sorties en famille, l’animation pour les adultes et les petits, mais aussi avec un grand élan de soutien et de solidarité.

‘‘Le Temps des Fêtes’’ est une manifestation de fin d’année dont le concept est un peu distingué. Elle vise notamment à faire découvrir les produits artisanaux respectueux de l’environnement ou issus de la nature et de l’économie circulaire et à promouvoir les créations nouvelles des petites entreprises ESS à travers une exposition-vente éco-solidaire.

L’événement se veut à la fois une opportunité commerciale pour les artisans et artisanes de la Tunisie mais aussi un espace d’échange et d’animation, agrémenté d’un programme d’ateliers divers pour les professionnels, d’une part, et pour les parents et les enfants, d’autre part.

Des ateliers d’initiation à la fabrication du savon, des bougies, de coloriage de figurine en plâtre, de macramé, d’arts plastiques, collage et recyclage et de nutrition saine sont ainsi prévus outre des séances de présentation et de dégustation des produits de terroir. L’objectif est de sensibiliser le grand public à un mode de vie sain et équilibré, en encourageant la consommation de produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l’environnement.

Ateliers pour jeunes entrepreneurs

Durant l’événement, des workshops pour les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, se tiendront en collaboration avec l’association Act’up sur les stratégies de communication (1er jour) et la conformité/certification (2ème jour). Ces ateliers visent à accompagner les nouveaux talents dans le développement de leurs activités tout en valorisant leurs démarches éthiques et socialement responsables.

D’après Myriam Bahri, organisatrice de la manifestation et directrice générale d’IDC Expo & Events, «le Temps des Fêtes est un événement exceptionnel qui se tient dans sa première édition. Il promet une expérience enrichissante pour les jeunes entrepreneurs mais aussi pour toute la famille. Nous invitons le public à venir découvrir des créations uniques, échanger avec les artisans et artisanes et participer à un mouvement collectif pour un mode de vie plus sain, respectueux de l’environnement et durable».