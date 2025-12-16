«La Voix de Hind Rajab» | Le cinéma tunisien à l’honneur sur la scène internationale

Le film tunisien « The Voice of Hind Rajab » (La Voix de Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania, figure officiellement sur la shortlist des Oscars, une étape clé précédant l’annonce des nominations finales par l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Cette shortlist regroupe une sélection restreinte de films issus de plusieurs pays, classés par ordre alphabétique selon leur pays d’origine, témoignant de la richesse et de la diversité du cinéma mondial en compétition cette année.

Cette distinction marque une reconnaissance majeure pour le cinéma tunisien et renforce sa visibilité à l’international, dans l’attente de l’annonce des nominations finales prévue fin janvier 2026

Félicitations à toute l’équipe du film et bonne chance pour la suite !

