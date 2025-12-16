L’île de La Galite équipée d’un système de prévention des incendies

L’île tunisienne de La Galite a récemment été équipée d’un système de prévention des incendies d’origine naturelle, installé par l’association Méditerranée Action Nature (MAN) en collaboration avec l’Agence de protection et de développement du littoral (Apal).

La Galite fait partie de l’archipel du même nom, situé au large des côtes nord de la Tunisie, à 46 km au nord du Cap Negro, à 61 km au nord-nord-est de Tabarka et à 92 km au nord-nord-ouest de la baie de Bizerte.

L’archipel se compose de l’île principale de La Galite, qui couvre une superficie de 752 hectares, ainsi que de plusieurs îlots environnants : Le Galiton (29,9 hectares) et La Fauchelle (13,6 hectares) au sud-ouest, et les îlots des Chiens au nord-est (Gallo, 12,5 hectares ; Gallina et Pollastro).

Bien que l’archipel soit actuellement inhabité, il a été occupé à plusieurs reprises, tant dans l’Antiquité qu’à l’époque moderne.

L’aire marine et côtière protégée de La Galite possède un riche patrimoine archéologique et une biodiversité exceptionnelle, tant marine que terrestre, abritant de nombreuses espèces rares et menacées.

Selon Man, l’équipe de cogestion Man/Apal a mené à bien la deuxième phase d’installation de ce système innovant, du 8 au 14 décembre 2025. Ce système, composé de plusieurs paratonnerres à émission précoce (PEP) installés sur l’île, est une première en Tunisie, aussi bien en milieu insulaire qu’au sein d’une aire marine et côtière protégée.

Les PEP, également appelés paratonnerres actifs ou ionisants, sont des dispositifs de haute technologie qui génèrent un courant ascendant précoce afin de capter la foudre plus tôt et sur une zone plus étendue que les paratonnerres traditionnels.

Financé par la Fondation Prince Albert II de Monaco, ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour protéger l’île suite à l’incendie qui s’y est déclaré en octobre 2021. Il vise à prévenir les incendies naturels déclenchés par la foudre.

Méditerranée Action Nature est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la préservation de l’environnement, la promotion de la gestion des aires marines et côtières protégées en Tunisie et en Méditerranée, ainsi que la conservation de la biodiversité côtière et marine.