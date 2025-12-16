Tunisie | Chayma Issa suspend sa grève de la faim

Chayma Issa membre du Front du salut national (FSN) en détention depuis le 29 novembre dernier, a décidé de suspendre sa grève de la faim ce mardi 16 décembre 2025.

La suspension de la grève de la faim a été décidée en réponse aux différents appels qui lui été lancés dans ce sens, sachant que Chayma Issa était en grève de la faim depuis le jour de son arrestation.

Pour rappel, elle est condamnée à 20 ans de prison dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État.

Y. N.