“Artisanes 3.0” | 7e édition du Village Social et Solidaire

Le magazine Femmes Maghrébines organise la septième édition du Village Social et Solidaire, du 20 au 25 décembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu Tunis. Cette édition, ponctuée par le forum “Artisanes 3.0”, met à l’honneur plus de 60 artisanes venues de toutes les régions du pays, offrant au public des créations uniques et valorisant le patrimoine culturel national.

Cet événement mettra en exergue la créativité, la résilience et l’engagement des femmes dans le domaine de l’artisanat et de l’entrepreneuriat. Ces dernières, venues de toutes les régions du pays, feront découvrir au public leurs créations uniques, véritables témoins de notre patrimoine et de notre identité culturelle.

L’initiative offre aux artisanes une opportunité concrète de relancer et développer leurs activités, tout en donnant au public la chance de soutenir des projets porteurs de sens.

Le forum “Artisanes 3.0”, intégré au Village, constitue le temps fort de réflexion et d’échanges autour de la structuration et du développement des initiatives artisanales féminines. Il réunit des experts, des institutions et des partenaires autour de thématiques telles que l’accompagnement, l’innovation, la formalisation et la résilience économique, dans une perspective durable et inclusive.

Le Village promeut également l’achat solidaire, permettant de joindre l’utile à l’agréable : faire un geste concret pour soutenir les artisanes tout en acquérant des créations uniques, symboles de créativité féminine et de résistance.