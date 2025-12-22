Affaire de «complot 2» | Le procès en appel reporté à 2026

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près de la Cour d’appel de Tunis a décidé de reporter l’affaire de « Complot 2».

La prochaine audience a ainsi été fixée au 19 janvier 2026, affirme l’agence Tap, en ajoutant que la juridiction a décidé la saisie de l’affaire pour statuer sur les demandes de libération.

Rappelons que des hommes politiques, d’anciens dirigeants et anciens sécuritaires, sont poursuivis dans cette affaire et que les peines prononcées à leur encontre en première instance, varient entre 12 et 14 ans ferme.

On notera que les accusés poursuivis en état de fuite, ont quant à eux écopé de peines de 35 ans de prison, avec exécution immédiate.