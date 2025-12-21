Un consortium tuniso-saoudien construira l’hôpital du Roi Salman à Kairouan

La Société Bouzguenda Frères a été officiellement retenue pour la construction et l’équipement de l’Hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan, en partenariat avec Al Qasabi Contracting Company. La signature du contrat a été finalisée le 10 décembre 2025 lors d’une cérémonie organisée au ministère de la Santé, marquant le passage à la phase d’exécution du chantier.

Le groupement tuniso-saoudien associe le savoir-faire local de Bouzguenda Frères à l’expérience technique et financière d’Al Qasabi, afin de respecter des standards internationaux de qualité, de sécurité et d’environnement.

Des services spécialisés tels que l’oncologie, la médecine nucléaire, l’imagerie médicale et les soins intensifs figurent parmi les composantes prévues de l’hôpital, qui vise à offrir une couverture complète des besoins hospitaliers de pointe.

Le projet, estimé à environ 144 millions de dollars, est en grande partie financé par un don d’environ 85 millions de dollars du Fonds saoudien de développement, complété par des fonds tunisiens et des crédits d’équipement. La durée contractuelle de réalisation est fixée à 36 mois, avec une mise en service progressive des unités cliniques.

Maquette de l’hôpital.

Conçu pour répondre aux besoins croissants de soins spécialisés dans la région, l’hôpital couvrira une large gamme de services médicaux, contribuant à réduire les transferts vers Tunis et à rapprocher les soins des populations du centre et de l’intérieur du pays.

Selon les autorités locales, l’hôpital contribuera à désengorger les établissements existants, améliorer l’équité territoriale et dynamiser l’économie locale par la création d’emplois directs et indirects, tant pendant la construction que lors de son exploitation.

Rappelons que ce l’annonce du don saoudien pour la construction de cet hôpital remonte à 2017 et que la réalisation du projet a pris un grand retard dû à des problèmes fonciers et des lourdeurs bureaucratiques.

I. B.