CAN 2025 l La Tunisie part favorite, mardi, face à l’Ouganda

La Tunisie et l’Ouganda s’affronteront pour la troisième fois en phase finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, mardi 23 décembre 2025, à l’occasion de leur entrée en lice dans le Groupe C, au Stade Annexe Olympique Prince Moulay Abdellah de Rabat (coup d’envoi à 21h00 heure locale, 20h00 GMT). La Tunisie part avec favorite, mais sur un match, tout est possible, et les Aigles de Carthage sont avertis. (Ph. Moutaz Neffati et Yan Valery).

Les deux sélections s’étaient rencontrées pour la première fois en tant que débutantes à la CAN lors du match pour la troisième place en 1962, remporté 3-0 par la Tunisie, synonyme de médaille de bronze. Elles s’étaient ensuite retrouvées en phase de groupes lors de l’édition 1978, avec une nouvelle victoire tunisienne (3-1). Placées dans le même groupe en 1978, les deux équipes avaient accédé aux demi-finales, l’Ouganda terminant en tête devant la Tunisie, le Maroc et le Congo.

Sur leurs deux confrontations précédentes en CAN, la Tunisie a inscrit 6 buts contre 1 seul encaissé. Plus largement, les Aigles de Carthage affichent un bilan parfait face aux Cranes sur l’ensemble de leurs six duels, avec un score cumulé de 16-1. Le plus large succès tunisien face à l’Ouganda reste un 6-0 à domicile lors des éliminatoires de la CAN 2000, le 27 février 1999, rencontre à laquelle participait comme joueur l’actuel sélectionneur tunisien Sami Trabelsi.

Le milieu ougandais Travis Mutyaba évolue en club en Tunisie, au CS Sfaxien, où il est le coéquipier d’Aymen Dahmen et d’Ali Maâloul.

Statistiques clés de la Tunisie

La Tunisie dispute sa 22e phase finale de CAN, la 17e consécutive.

Aucune nation n’a fait mieux en termes de participations consécutives, les Aigles de Carthage étant présents à chaque édition depuis 1994.

Champions d’Afrique en 2004, les Tunisiens ont également été finalistes en 1965 et 1996.

Ils s’étaient qualifiés pour la première fois en 1962, terminant à la 3e place.

Hors éditions organisées sur leur sol, il s’agit de la troisième CAN disputée par la Tunisie en Afrique du Nord.

Éliminés en phase de groupes en Libye en 1982, ils avaient atteint les quarts de finale en Égypte en 2006 et les demi-finales en Égypte en 2019.

La Tunisie a quitté la CAN 2023 dès la phase de groupes, après avoir atteint les tours à élimination directe lors des quatre éditions précédentes.

Elle n’y a remporté aucun match (2 nuls, 1 défaite), une première depuis 2010.

Les Aigles de Carthage restent sans victoire lors de leurs cinq derniers matches d’ouverture en CAN (2 nuls, 3 défaites).

Leur dernier succès inaugural remonte à 2013, face à l’Algérie (1-0).

Ils ont entamé les deux dernières éditions par des défaites 1-0 contre le Mali (2021) et la Namibie (2023).

La Tunisie n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de CAN (2 nuls, 3 défaites), un succès en huitièmes de finale contre le Nigeria en 2021.

Elle ne compte que 2 victoires sur ses 10 derniers matches de CAN (2 nuls, 6 défaites), toutes les défaites ayant été concédées sur le score de 1-0.

Les Tunisiens n’ont gagné qu’un seul de leurs 9 derniers matches de groupe en CAN (5 nuls, 3 défaites).

Les stats de Sami Trabelsi comme joueur et entraîneur

Sami Trabelsi, actuel sélectionneur, a disputé quatre CAN en tant que joueur (1994, 1996, 1998, 2000), atteignant la finale en 1996.

Comme entraîneur, il a dirigé la Tunisie lors des CAN 2012 (quarts de finale) et 2013 (élimination au premier tour).

La Tunisie avait remporté son match d’ouverture lors de ces deux éditions dirigées par Trabelsi.

Elle s’est qualifiée en terminant deuxième derrière les Comores dans un groupe comprenant également la Gambie et Madagascar.

Les Aigles ont signé des victoires à domicile et à l’extérieur face à Madagascar, ainsi qu’un succès en Gambie.

Ils n’ont conservé qu’un seul clean sheet en qualifications, lors de la victoire 1-0 à domicile contre Madagascar.

Yassine Meriah et Aïssa Laïdouni (grand absent au Maroc pour blessure) ont disputé l’intégralité des 6 matches qualificatifs.

