Tunis | Report du procès de Saadia Mosbah

La demande de libération de Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemty, a été rejetée par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

Saadia Mosbah a comparu en état d’arrestation, ce lundi 22 décembre 2025, et son procès dans l’affaire liée à des soupçons de corruption dans la gestion de l’association qu’elle préside, a par ailleurs été reporté au 26 février 2026.



Rappelons que la présidente de Mnemty est poursuivie pour des soupçons de blanchiment d’argent et de falsification, accusations qu’elle et ses avocats rejettent totalement.

Notons par ailleurs que de nombreux activistes et militants soutiennent Saadia Mosbah et appellent à sa libération. Un sit-in de soutien a d’ailleurs été organisé ce matin devant le tribunal de première instance de Tunis, à l’occasion du procès, qui a finalement été reporté.

