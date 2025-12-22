Grippe saisonnière | La prévention commence par la vaccination (Vidéo)

Alors que la grippe saisonnière fait son retour, le ministère de la Santé a appelé, ce lundi 22 décembre 2025, les personnes dites vulnérables à se faire vacciner pour passer un hiver serein.

Si pour la majorité d’entre nous, elle reste une infection passagère, elle peut s’avérer redoutable pour les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques ou encore les femmes enceintes, indique le ministère de la Santé dans son communiqué, en rappelant que la vaccination demeure l’arme la plus efficace.



Le vaccin contre la grippe ne permet pas seulement de réduire les symptômes, il aide également à limiter les complications graves et donc à se protéger soi-même et à protéger son entourage, ajoute encore le département de la Santé.



Et de rappeler que le vaccin est aussi vivement recommandé, pour le personnel de santé et pour les futurs pèlerins (Omra).

Vidéo