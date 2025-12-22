Mondher Zenaidi | Le jugement prononcé en première instance

La chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son jugement par contumace contre l’ancien ministre Mondher Zenaidi.

Ce dernier a été condamné à une peine de 19 ans de prison pour des crimes à caractère terroriste et à 5 ans de surveillance administrative avec exécution immédiate concernant la peine de prison, indique l’agence Tap, en citant source judiciaire ce lundi 22 décembre 2025.

Mondher Zenaidi a été jugé sur la base de vidéos qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux et qui ont été jugées comme « comportant une incitation à la désobéissance envers le régime en place, ses institutions et le chef de l’Etat » après une enquête menée depuis 2024 sur ordre du ministère public du Pôle judiciaire antiterroriste.