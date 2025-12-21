Coupe d’Afrique des nations 2025 | Les matchs de la Tunisie

La Coupe d’Afrique des nations 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Quelque 24 équipes qui sont en lice pour succéder à la Côte d’Ivoire, vainqueur à domicile en 2023. Parmi les prétendants au titre, la Tunisie rêve d’un deuxième sacre après celui de 2004 à domicile.

Les Aigles de Carthage arrivent au Maroc en pleine confiance. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 au terme d’une campagne d’éliminatoires au presque parfait avec 28 points sur 30 possibles et un total de 22 buts marqués pour zéro encaissé, la Tunisie va démarrer la CAN 2025 avec le vent en poupe.

Une bonne chose pour la sélection de Sami Trabelsi, 46e au classement Fifa de septembre 2025, qui aura à faire au Nigeria (45e) dès la phase de poules au sein d’un groupe C complété par l’Ouganda (82e) et la Tanzanie (107e). Seulement battus par le Maroc (2-0) sur l’année civile 2025 et ayant réalisé récemment un surprenant (et méritoire) 1-1 en match amical contre le Brésil, les Tunisiens font clairement partie des prétendants à un sacre continental, même s’ils préfèrent laisser l’avantage des pronostics aux Marocains, Algériens, Sénégalais, Egyptiens et Ivoiriens. Ils ne sont jamais aussi forts que lorsqu’ils se présentent en outsiders et qu’on ne les voit pas venir.

I. B.

Calendrier de la phase de groupes

1re journée : Tunisie – Ouganda (mardi 23 décembre à 21 h) ;

2e journée : Nigeria – Tunisie (samedi 27 décembre, 21 h) ;

3e journée : Tanzanie – Tunisie (mardi 30 décembre, 21 h).

La liste des joueurs sélectionnés

Gardiens : Aymen Dahmen (CS Sfaxien/TUN), Béchir Ben Saïd (ES Tunis/TUN), Noureddine Farhati (Stade Tunisien/TUN), Sabri Ben Hassen (ES Sahel/TUN).

Défenseurs : Yassine Meriah (ES Tunis/TUN), Montassar Talbi (Lorient/FRA), Dylan Bronn (Servette FC/SUI), Adem Arous (Kasimpasa/TUR), Nader Ghandri (Akhmat Grozny/RUS), Mohamed Ben Ali (ES Tunis/TUN), Yan Valéry (Sheffield Wednesday/ANG), Ali Abdi (Nice/FRA), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa/TUR), Ali Maâloul (CS Sfaxien/TUN).

Milieux : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort/ALL), Houssem Tka (ES Tunis/TUN), Ferjani Sassi (Al-Gharafa SC/QAT), Ismaël Gharbi (FC Augsbourg/ALL), Mohamed Belhadj Mahmoud (FC Lugano/SUI), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly FC/EGY), Hannibal Mejbri (Burnley/ANG).