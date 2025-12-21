Des opérateurs tunisiens du BTP au Sencon de Dakar  

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon international de la construction, de la finition et de l’infrastructure (Sencon) qui se tiendra au Centre des expositions de Diamniadio, Dakar, du 5 au 7 février 2026.

Ce salon, rendez-vous incontournable pour le secteur du BTP en Afrique de l’Ouest, a réuni, lors de l’édition 2025, 250 exposants représentant 19 pays, a accueilli 12 500 visiteurs professionnels, et organisé plus de 450 rencontres B2B.

La participation tunisienne, qui sera organisée en étroite collaboration avec le bureau du Cepex à Dakar, sera une occasion pour valoriser le savoir-faire tunisien dans les secteurs de la construction et des BTP, et permettra de nouer des relations d’affaires avec des opérateurs économiques sénégalais et explorer des opportunités de partenariats dans un marché en pleine expansion.