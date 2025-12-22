Bizerte honore ses champions de sports nautiques

Le dimanche 21 décembre 2025, le comité du Sport nautique bizertin (SNB), présidé par le dynamique Salem Karmous, en collaboration avec le Comité des sages dirigé par Fathi Belkahia, a rendu hommage aux sportifs du club qui se sont illustrés au sein de l’équipe nationale tunisienne lors du Championnat d’Afrique de canoë-kayak. Cette compétition continentale, à laquelle ont pris part 24 pays, s’est déroulée à Luanda, capitale de l’Angola, du 28 au 30 novembre 2025.

La Tunisie a terminé troisième au classement des médailles avec un total de 16 : 5 d’or, 5 d’argent et 6 de bronze lors de ce championnat continental africain de sprint canoë-kayak, derrière l’Algérie, deuxième, également créditée de 16 médailles (7 en or, 6 en argent et 3 en bronze), et l’Égypte, première avec 18 médailles (7 en or, 9 en argent et 2 en bronze).

Ont assisté à la sympathique réception dans un hôtel de Bizerte, des membres des comités, d’anciens responsables du club, des nageurs, des poloïstes ainsi que des pagaieurs de canoë-kayak, leurs familles, les adhérents du club et des élus locaux.

À cette occasion, les responsables se sont succédé au micro pour saluer les sportifs pour leurs performances. Ils ont évoqué les points forts des athlètes du club, l’absence d’infrastructures sportives dignes de ce sport dans la région, ainsi que l’espoir de voir se réaliser une piscine olympique, mais aussi se souvenir de belles histoires et, de temps à autre, raconter quelques anecdotes.

Les pagaieurs du SNB ont brillé lors de cette compétition, portés par une remarquable Sabiha Ben Othmane, véritable locomotive de l’équipe. La jeune championne a réalisé une moisson exceptionnelle avec trois médailles d’or — en kayak individuel juniors sur 500 m, en kayak biplace juniors sur la même distance et en kayak biplace U23 — confirmant son immense talent et sa polyvalence. À ce palmarès déjà impressionnant, elle a ajouté trois médailles d’argent en kayak biplace seniors, en individuel U23 et en individuel seniors dames, toutes sur 500 m, avant de conclure par une médaille de bronze en individuel seniors dames sur 200 m. Une performance de très haut niveau qui force l’admiration.

À ses côtés, Adam El Habib s’est également distingué en décrochant la médaille d’argent en kayak biplace juniors sur 500 m, contribuant ainsi à la belle dynamique collective du club.

De son côté, Salah Eddine Maknine n’a pas démérité en prenant une honorable quatrième place en kayak individuel seniors sur 1 000 m, démontrant sa combativité face à une concurrence relevée. Associé à Anas Ben Chaâbane, il s’est de nouveau illustré avec une quatrième place en kayak biplace U23 sur 500 m, aux portes du podium.

À travers ces résultats, les sportifs du SNB confirment le sérieux du travail accompli au sein du club et portent haut ses couleurs, faisant la fierté de leurs encadreurs, de leurs familles et de toute la communauté sportive.

En clôture de la manifestation, les sportifs lauréats présents ont été appelés à monter sur le podium pour être honorés et chaleureusement applaudis par une salle comble, composée de sportifs, d’amis et de parents, dans une ambiance empreinte de fierté et d’émotion.

Lotfi Sahli