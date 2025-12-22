Tunisie | Cap sur la restauration collective durable

Un projet pilote de «Restauration collective durable», permet au restaurant universitaire Ali Douagi à l’Institut supérieur des sciences appliquées de Tunis (Insat) d’être parmi les élites méditerranéennes.

Le Restaurant universitaire Ali Douagi, relevant de l’Office national des œuvres universitaires (Onou) pour le Nord, met en œuvre un projet pilote de «restauration universitaire durable», initié par sa directrice, Fathia Hamzaoui, docteure en économie et environnement.

Cette initiative innovante vise à transformer progressivement le modèle de restauration universitaire à travers une approche intégrée conciliant performance environnementale, qualité sanitaire et nutritionnelle, maîtrise des coûts et impact social.

La pertinence et le caractère structurant de cette initiative ont été reconnus et valorisés par MedWaves, le centre d’activité régionale du PNUE/PAM pour la consommation et la production durables, à travers la sélection du projet au sein du programme GoZero.

Le projet a été sélectionné par MedWaves parmi 13 initiatives méditerranéennes les plus innovantes, dans le cadre du programme GoZero, et est aujourd’hui considéré comme un projet pilote à l’échelle régionale. Il bénéficie à ce titre d’un accompagnement stratégique et technique axé sur la réduction des déchets, l’optimisation des ressources et l’économie circulaire.

Cette reconnaissance positionne le projet comme un modèle de référence d’innovation publique pour la restauration universitaire durable, avec un fort potentiel de réplication en Tunisie et dans la région méditerranéenne, en cohérence avec les orientations de la transition durable.

S’inscrivant pleinement dans la politique nationale de transition durable, cette initiative illustre la capacité de l’administration publique à intégrer des programmes internationaux innovants tout en respectant les cadres institutionnels nationaux.

Au-delà de ses résultats opérationnels, le projet met en lumière le rôle du leadership féminin dans la transformation des services publics, démontrant que la transition écologique peut être portée avec rigueur scientifique, engagement managérial et vision stratégique.

À travers cette expérience, la restauration universitaire se positionne comme un acteur clé de la transition écologique, au service des étudiants et du développement durable en Tunisie.