Peine réduite en appel pour Walid Jalled

La Cour d’appel a rendu son verdict, ce vendredi 19 décembre 2025 dans l’affaire de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite visant l’ancien député Walid Jalled.

Il a été condamné à 4 ans de prison ferme par la chambre criminelle chargée des affaires de corruption financière près la Cour d’appel, réduisant aisni de deux années, la peine prononcée en première instance.

L’ancien député et ancien président de l’association sportive de Soliman est, rappelons-le, en détention depuis le 14 février 2023.

Y. N.