Radio Kef | Décès de la journaliste Marwa Jadouni

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé avec tristesse le décès de Marwa Jadouni survenu ce lundi 22 décembre 2025.

Diplômée de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), Marwa Jadouni avait rejoint l’équipe de Radio Kef après avoir décroché son diplôme et au fil des années, elle s’était imposée comme une figure incontournable de la station, produisant et animant une grande variété de programmes sociaux et culturels.

Le SNJT a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’à l’ensemble de la famille journalistique, en souhaitant à tous force et patience pour surmonter cette douloureuse épreuve.

Y. N.