Paris | Soirée de soutien à la grève de la faim de Ayachi Hammami

Une soirée de soutien à la grève de la faim de Ayachi Hammami sera organisée à Paris ce mardi 23 décembre 2025, annonce la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives (FTCR).

Le rendez-vous est donné mardi soir au 23 rue du Maroc dans le 19e arrondissement de Paris pour un évènement qui sera organisé au 21e jour de grève de la faim de Me Ayachi Hammami, arrêté en exécution d’une condamnation à cinq ans de prison par la Cour d’appel de Tunis dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat.

« Cette soirée sera également une occasion d’exprimer à nouveau une totale solidarité avec toutes les personnes détenues pour leurs opinions, leur engagement politique, associatif ou leur parole libre en Tunisie », indiquent les organisateurs, qui appellent à « briser le silence».

Rappelons que la semaine dernière, Ayachi Hammami a lancé un appel à une grève d la faim collective durant trois jours, soit les 22, 23 et 24 décembre 2025, et ce, afin d’exiger le respect des droits et des liberté et d’appeler à la justice et l’équité.

Y. N.