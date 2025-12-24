Rejet des demandes de liberté provisoire dans l’affaire du Dr Daboussi  

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a rejeté mardi 23 décembre 2025 toutes les demandes de mise en liberté provisoire des accusés dans l’affaire liée au décès de l’ancien député et homme d’affaires Jilani Daboussi.

Les demandes ont été déposées par les avocats du vice-président du mouvement Ennahdha, Mondher Ounissi, de l’ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, d’un ancien médecin de la prison civile de Mornaguia et d’un ancien procureur général retraité de la Cour d’appel de Tunis, qui sont également impliqués.

Les avocats de la défense ont plaidé des questions de procédure avant de déposer des requêtes en libération des détenus et de demander un report afin de mieux préparer la défense.

Cependant, le tribunal a rejeté ces requêtes et a fixé la date du procès au 26 décembre, rapporte Diwan FM, citant une source judiciaire.

Rappelons que le Dr Jilani Daboussi est un ancien député et maire de Tabarka qui a été emprisonné au lendemain de la révolution tunisienne de 2011 et poursuivi dans des affaires de corruption.

Atteint de plusieurs maladies chroniques dont une insuffisance rénale nécessitant des séances de dialyse, son état s’est beaucoup détérioré en prison où il ne reçut pas les soins exigés par son état. Il mourut quelques heures après avoir bénéficié d’une liberté provisoire.

Sa famille a déposé plainte contre les autorités et, notamment, les responsables qui étaient directement impliqués, selon eux, dans le sort réservé au détenu malade.

