Journée de la diplomatie pour l’huile d’olive tunisienne (Vidéo)

Dans le cadre d’une coopération entre le Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, le Ministère du Commerce et du Développement des exportations, et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, la « Journée de la diplomatie pour l’huile d’olive tunisienne ».

L’évènement s’est tenue lundi 22 décembre 2025, au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence d’un nombre important d’Ambassadeurs, de représentants des missions diplomatiques, ainsi que des organisations régionales et internationales accréditées en Tunisie, aux côtés des représentants des structures nationales, des organisations professionnelles et des acteurs économiques, outre la participation à distance des Chefs de Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes.

Cet événement, organisé pour la première fois, s’inscrit dans le cadre d’une approche nationale placée sous l’égide de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Kaïs Saïed, visant à valoriser l’huile d’olive tunisienne en tant que produit stratégique aux dimensions multiples, conjuguant les aspects économique, diplomatique, culturel et alimentaire.

Il constitue l’un des piliers essentiels des activités et des programmes de travail des missions diplomatiques tunisiennes à l’étranger, ainsi qu’un outil de rayonnement accru de la Tunisie aux niveaux régional et international.

Ces mêmes éléments ont été mis en exergue dans l’allocution de M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, lors de l’ouverture de cette manifestation.

Il a souligné que l’huile d’olive tunisienne représente un symbole profondément enraciné dans l’identité nationale et la civilisation méditerranéenne, mettant en lumière le rôle majeur joué par les Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes à l’étranger dans la promotion de ce produit noble et béni, l’ouverture de perspectives aux professionnels et à l’ensemble des intervenants afin de consolider la présence de l’huile d’olive sur les marchés traditionnels, de faciliter son accès aux marchés internationaux et de renforcer l’image de la Tunisie en tant que pays de qualité et de durabilité.

Il a également salué le rôle de la femme rurale, qui contribue de manière directe et essentielle à la production de l’huile et à la préservation de sa qualité, tout en soulignant l’importance d’impliquer la communauté tunisienne à l’étranger en tant que soutien aux efforts de promotion, de valorisation et de marketing, et en tant qu’incubateur constant pour ce produit à l’étranger. .

Dans le même esprit, M. Samir Abid, Ministre du Commerce et du Développement des Exportations, a affirmé que le Ministère du Commerce, le Centre de Promotion des Exportations et les représentations commerciales à l’étranger placent le secteur de l’huile d’olive au cœur de leurs stratégies nationales, à travers l’amélioration de l’accès aux marchés, le soutien aux producteurs et aux exportateurs, le renforcement de la qualité et de la transparence, ainsi que le développement des partenariats internationaux.

Cela fait de l’huile d’olive tunisienne un levier actif de la diplomatie économique et alimentaire du pays, dans le cadre d’un programme promotionnel axé notamment sur des marchés porteurs en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Il a également rappelé la position de leadership mondial de la Tunisie dans ce secteur, en tant que l’un des principaux pays producteurs et exportateurs, ayant occupé la quatrième place mondiale en 2024 avec une part dépassant 10 % du marché mondial, des exportations vers plus de 60 marchés internationaux et un taux de croissance des exportations avoisinant 16 % au cours des cinq dernières années. Il a souligné que cet événement traduit une volonté claire de faire de la diplomatie un véritable partenaire dans la valorisation de ce produit stratégique et l’élargissement de son rayonnement international.

Pour sa part, M. Ezzeddine Ben Cheikh, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, a précisé que l’huile d’olive constitue l’un des piliers de l’identité et de l’économie tunisiennes, ainsi qu’un instrument efficace de la diplomatie économique. Il a mis en avant la nouvelle vision de la Tunisie, fondée sur l’excellence mondiale, l’augmentation de la valeur ajoutée par le soutien à l’exportation de l’huile conditionnée et la construction de partenariats internationaux, en plus du rôle du secteur oléicole dans la résilience face aux changements climatiques.

Il a également insisté sur le leadership de la Tunisie dans la production d’huile d’olive biologique, sur les distinctions internationales prestigieuses obtenues, ainsi que sur l’engagement de l’État en faveur du soutien aux agriculteurs, à la recherche scientifique et à la durabilité, appelant les Ambassadeurs et les Missions Diplomatiques à être des partenaires et des ambassadeurs de l’excellence de l’huile d’olive tunisienne, porteuse d’un message de développement et de paix à destination du monde.

Le programme de la « Journée de la Diplomatie pour l’Huile d’Olive Tunisienne » a comporté des interventions scientifiques et techniques portant sur les variétés tunisiennes, les spécificités de l’huile, sa qualité et son positionnement international, ainsi que l’organisation d’expositions artistiques, d’artisanat traditionnel et de produits des femmes rurales, en plus d’une exposition des entreprises exportatrices primées au niveau national et international, et d’une séance de dégustation dédiée à la mise en valeur de la diversité et de la qualité de l’huile d’olive tunisienne.

Les différents participants et intervenants ont exprimé l’espoir que cette journée devienne un rendez-vous annuel régulier, incarnant la synergie des efforts nationaux, faisant de l’huile d’olive tunisienne un message de qualité, de paix et de développement durable, ainsi qu’un pont pour renforcer les relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et les pays du monde entier.

