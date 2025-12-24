CAN 2025 | En photos, victoire de la Tunisie contre l’Ouganda (3-1)

La Tunisie s’est imposée face à l’Ouganda, dans la soirée de ce mardi 23 décembre 2025, dans le cadre de la première journée du groupe C de la CAN 2025.

Dès le début de la rencontre, les Aigles de Carthage ont maîtrisé le match, avant l’ouverture du score à la 10e minute par Elyes Skhiri. Un premier but mettant en totale confiance les Tunisiens qui doublent la mise juste avant la mi-temps avec un but signé Elyes Achouri à la 40e minute.

Au retour des vestiaires, la Tunisie est parvenue à garder la maîtrise du match, demeurant solide et organisée, jusqu’à la 65e minute, où Elyes Achouri s’est offert un doublé.

Malgré un but encaissé en toute fin de match (93′), les hommes de Sami Trabelsi, qui débutent parfaitement cette CAN 2025 avec un match gagné sur 3 buts à zéro, prennent par ailleurs la tête du groupe C.

Y. N.