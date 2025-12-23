Assassinat de Mohamed Zouari | Perpétuité pour tous les accusés

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict ce mardi 23 décembre 2025 dans l’affaire de l’assassinat de l’ingénieur Mohamed Zouari

Les onze accusés impliqués dans l’assassinat de l’ingénieur en génie mécanique Mohamed Zouari ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation et à caractère terroriste, indique Mosaïque FM, citant ce mardi 23 décembre 2025 une source proche du dossier.

En plus de la perpétuité, la Chambre criminelle a infligé des peines cumulées dépassant les 100 ans de prison pour chacun des accusés en fuite, ajoute encore la même source.

L’assassinat remonte au 15 décembre 2016. Mohamed Zouari, avait été criblé de balles devant son domicile à Sfax alors qu’il se trouvait dans sa voiture. L’enquête, qui a duré plusieurs années, a mis en cause onze personnes de nationalités tunisienne et étrangère. Dès le début de l’affaire, les soupçons se sont portés sur le Mossad (les services de renseignement israéliens), qui aurait orchestré l’opération en raison de l’engagement de Mohamed Zouari pour la Palestine et ses liens avec le Hamas, dont il était membre.

Y. N.