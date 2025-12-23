CAN 2025 l Onze rentant de la Tunisie face à l’Ouganda

L’équipe de Tunisie de football jouera ce mardi 23 décembre 2025, à 21 heures, à Rabat, son premier match de groupe (3) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc), contre son homologue de l’Ouganda.

Les Tunisiens, qui ont raté leurs deux premiers matchs lors des deux précédentes éditions de cette compétition, espèrent se racheter ce soir en remportant le match et en affichant d’emblée leurs ambitions aux côtés des Cadors de la compétition, notamment le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, le Sénégal et la Côte d’ivoire.

Selon des informations en provenance de Rabat et sur la base des derniers entraînements effectués lundi sous la férule du coach Sami Trabelsi, le onze rentrant sera composé comme suit : Aymen Dahmen (gardien de but), Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery et Ali Abdi (défense), Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri (milieux), Ilyas Saad, Elias Achouri et Hazem Mastouri (attaquants).

Mohamed Ali Ben Romdhane et Ismaël Gharbi pourraient entrer en cours de jeu pour aider à déverrouiller la défense adverse qui jouera sans doute groupée en procédant par des contres rapides.

