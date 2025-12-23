Khayem Turki privé des funérailles de son oncle, dénonce son comité de défense

L’homme d’affaires et activiste politique Khayem Turki a été empêché d’assister aux funérailles de son oncle, dénonce son comité de défense dans un communiqué publié ce 23 décembre 2025.

La défense a dénoncé « une violation flagrante des droits humains fondamentaux » et « un manquement grave aux dispositions de l’article 18 de la loi sur les prisons », qui prévoit des mécanismes permettant aux détenus de sortir sous escorte pour des motifs familiaux impérieux.

Dans le même communiqué, le comité de défense a par ailleurs évoqué la situation du détenu Ahmed Nejib Chebbi, en indiquant avoir été informé que son procès se déroulerait à distance, ce qui est «catégoriquement refusé», souligne la même source.

« Le comité considère ce mécanisme comme dépourvu de base légale solide et qu’il vide le droit à la défense de son sens en limitant l’interaction directe et la confidentialité des échanges entre l’accusé et ses conseils », ajoute la même source.

