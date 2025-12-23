CTN | Modifications sur le programme des voyages du 25 au 27 décembre

Suite aux mauvaises conditions météorologiques sur le bassin méditerranéen durant la période du 25 au 27 décembre 2025, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a annoncé des modifications sur le programme des voyages assurés par ses deux C/F Tanit et Carthage.

Cette réorganisation vise à assurer les meilleures conditions de sécurité et de confort de ses passagers, indique la CTN dans un communiqué publié, ce mardi 23 décembre, en précisant que les modification seront effectuées comme suit :

Le voyage Tunis/Marseille/Tunis du 24 au 26 décembre 2025 initialement programmé à bord du C/F Tanit : annulé.

Les passagers ayant réservés sur ce voyage peuvent modifier leur voyage sans frais et ce comme suit :

Le voyage Tunis/Gênes/Tunis du 25 au 27 décembre 2025 initialement programmé à bord du C/F Carthage sera assuré par le C/F Tanit conformément à ce qui suit:

• Départ de Tunis : Le jeudi 25 décembre à 11h

• Arrivée à Gênes : Le vendredi 26 décembre à 13h

• Départ de Gênes : Le vendredi 26 décembre à 17h

• Arrivée à Tunis : Le samedi 27 décembre à 18h

Le voyage Tunis/Marseille/Tunis du 28 au 30 décembre 2025 à bord du C/F Carthage :

• Départ de Tunis : Le dimanche 28 décembre à 10h

• Arrivée à Marseille : Le lundi 29 décembre à 12h

• Départ de Marseille : Le lundi 29 décembre à 16h

• Arrivée à Tunis : Le mardi 30 décembre à 18h

La CTN prie ses passagers de bien vouloir l’excuser pour ce désagrément, indépendant de sa volonté, et souhaite à son aimable clientèle une agréable traversée à bord de ses car-ferries.

Pour plus d’information la CTN met à la disposition des passagers les numéros de contact suivant : 00216 71 346 061 / 00216 71 322 802 ou le numéro 00216 58 526 822.

Communiqué