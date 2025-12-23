Tunis | Un réseau de «mules» démantelé, 627 capsules de cocaïne saisies

La police des frontières a récemment intercepté à l’aéroport Tunis-Carthage, sept «mules» transportant dans leur estomac 627 capsules de cocaïne.

Il s’agit de sept personnes, originaires de l’Afrique subsaharienne qui ont été arrêtées dès leur arrivée à l’aéroport et qui étaient également en possession illégale de devises étrangère.

Au total les suspects transportaient plus de neuf kilogrammes de cocaïne et l’enquête a permis d’identifier d’autres membres du réseau, des Tunisiens, qui font l’objet de mandats de recherche.

Y. N.