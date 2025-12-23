Nouveau report du procès de Ridha Charfeddine

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a décidé, lundi 22 décembre 2025, de ne pas libérer Ridha Charfeddine, ancien député et ancien président de l’Etoile sportive du Sahel. L’affaire dans laquelle est poursuivi un autre homme d’affaires en fuite, sera examinée en février prochain…

Selon les informations diffusées par la radio Mosaique FM, Charfeddine a comparu en état de détention. Il était accompagné d’un de ses proches, libéré sous caution, tandis qu’un ancien président d’une association sportive a été déféré par contumace pour être jugé pour des accusations liées au blanchiment d’argent et aux délits bancaires.

M. Charfeddine est poursuivi pour constitution d’avoirs à l’étranger sans l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie, ce qui est interdit par le Code de change, dont l’amendement envisagé depuis plus d’une dizaine d’années, est toujours en cours d’examen et tarde encore à être adopté par le gouvernement et promulgué par le parlement. Entre-temps, beaucoup de Tunisiens sont poursuivis en justice sur la base de certains de ses articles jugés obsolètes par plusieurs experts financiers.

I. B.