Tunisie vs Ouganda en live streaming : les Aigles de Carthage lancent leur CAN 2025

Aujourd’hui à 21h00 (heure tunisienne) au Stade Olympique de Rabat, la Tunisie affronte l’Ouganda pour son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (AFCON).

Après une CAN précédente décevante, les Aigles de Carthage de Sami Trabelsi misent sur une équipe renouvelée autour de Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri et Elyes Achouri pour imposer leur domination dès l’entame du tournoi. Face aux Cranes ougandaises, prêtes à créer la surprise malgré une préparation compliquée, la Tunisie cherche d’emblée à prendre les 3 points clés du groupe C et lancer une dynamique positive pour espérer aller loin dans la compétition continentale.

Suivez en direct le match Tunisie Ouganda CAN 2025: