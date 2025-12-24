Ghar El Melh l Le rôle écologique des dunes expliqué aux enfants

L’association TunSea pour la science participative a organisé un atelier à Ghar El Melh (Bizerte) visant à faire mieux comprendre aux enfants le rôle écologique des dunes en tant que barrière naturelle, grâce à une approche pédagogique, et de souligner l’importance de préserver les écosystèmes côtiers par des solutions fondées sur la nature.

Selon l’association, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet «TunSea Restore», lancé en 2025 et axé sur la protection du littoral et la restauration des dunes, avec un accent particulier sur la protection des terres agricoles «ramli» et l’amélioration de la biodiversité de la lagune de Ghar El Melh.

«TunSea Restore» s’inscrit dans le cadre du programme de soutien plus large du Consortium méditerranéen pour la Biodiversité, au sein du projet Rescom. Ce programme comprend également un appel à projets de micro-subventions destiné aux organisations de la société civile de plusieurs pays méditerranéens, dont la Tunisie, l’Albanie, l’Italie, le Monténégro, le Maroc et la Turquie.

TunSea se présente comme une plateforme tunisienne de sciences participatives et citoyennes, visant à promouvoir des activités éducatives et la coopération entre les mouvements de jeunesse, les associations, les pêcheurs, la communauté scientifique et les citoyens sur les questions relatives aux sciences marines.

I. B.