Sécurité routière | Hausse des décès sur les routes tunisiennes en 2025

Selon les chiffres publiés par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), le nombre de morts sur les routes tunisiennes a connu une hausse de 5,84 % en 2025, par rapport à l’année précédente.

La journée du mardi 30 décembre 2025 illustre tragiquement cette tendance : en seulement 24 heures, 11 accidents ont été recensés, causant la mort de 3 personnes et faisant 20 blessés. Ce bilan vient alourdir une statistique annuelle déjà préoccupante, indique la même source.

Toujours selon l’Observatoire, les motocyclettes sont les plus meurtrières sur les routes tunisiennes avec 469 décès, suivies des accidents impliquant des piétons (287 morts) et des voitures légères (258 morts).

Quant à la tranche d’âge la plus touchée, il s’agit des 30-44 ans avec 298 décès, suivi des 45-59 ans (248 décès) puis des 18-29 ans (247 décès), indique encore la même source via un communiqué diffusé ce vendredi 2 janvier 2026, par l’agence Tap.

Y. N.