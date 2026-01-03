Tunisie vs Mali en live streaming : choc décisif en 8es de finale de la CAN 2025

Ce samedi à 20h00 (heure tunisienne) au Stade Mohammed V de Casablanca, la Tunisie affronte le Mali en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 dans une rencontre qui promet d’être l’un des duels les plus intenses de la soirée.

Après une phase de groupes contrastée, les Aigles de Carthage de Sami Trabelsi comptent sur l’inspiration de Hannibal Mejbri, l’énergie d’Ellyes Skhiri et l’agressivité d’Elias Achouri pour faire la différence face à une sélection malienne qui reste une bête noire historique en CAN et qui devra faire sans le milieu Amadou Haidara (suspendu) et l’attaquant Gaoussou Diarra (blessé). Un vrai test de caractère pour la Tunisie, qui vise une place en quarts de finale dans ce match à fort enjeu continental .

Suivez en direct le match Tunisie Mali CAN 2025: