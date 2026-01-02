Anas Hmaidi | Des expertes de l’Onu ont fait part de leurs préoccupations à la Tunisie

Des expertes de l’Onu ont exprimé leur inquiétude face à l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à l’encontre du juge et président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) Anas Hmaidi.

Un communiqué a été diffusé à cet effet ce vendredi 2 janvier 2026 :

Des expertes des Nations Unies ont exprimé aujourd’hui leur inquiétude face à la nouvelle procédure pénale engagée contre le juge Anas Hmaidi, président de l’Association des magistrats tunisiens, sur la base de ses déclarations aux médias en tant que président de l’association et pour la défense de l’indépendance judiciaire en Tunisie.

« Les juges doivent pouvoir, individuellement et collectivement, participer au débat public sur l’organisation, le fonctionnement et l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément à leurs devoirs de discrétion et de responsabilité, sans crainte de pressions, de mesures dissuasives ou de poursuites qui pourraient entraver l’exercice de leurs fonctions institutionnelles », ont déclaré les expertes.

Ces nouvelles accusations s’ajoutent à celles engagées depuis 2022 à son encontre en raison de son action en tant que président de l’Association tunisienne des magistrats, qui œuvre à la promotion, à la protection et à la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie.

« Nous craignons que ces mesures ne constituent une nouvelle série de représailles à l’encontre du juge Hmaidi pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et d’association », ont déclaré les expertes, « et pour avoir défendu l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie ».

Les expertes* ont fait part de leurs préoccupations à la Tunisie.

