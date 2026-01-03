La Tunisie quitte la Coupe d’Afrique des nations

Malgré les attentes des supporters, la sélection nationale n’a pas réussi à franchir les obstacles nécessaires pour poursuivre l’aventure : La Tunisie a été éliminée, ce samedi 3 janvier 2026, de la Coupe d’Afrique des nations par le Mali au terme de la séance des tirs au but (3/2).

Les Maliens, réduits à dix avant la demi-heure de jeu suite à l’expulsion de Coulibaly, ont quant à eux su faire déjouer les Tunisiens et ont pu arracher leur qualification pour les quarts de finale de la CAN 2025 face à une équipe tunisienne qui a manqué de courage et d’assurance, cumulant les erreurs techniques.

On y a pourtant cru, deux minutes avant la fin de la rencontre suite à un but signé Chaouat, les Tunisiens se voyaient en quart de finale face au Sénégal, mais … tout était à refaire quelques minutes après : Un pénalty est sifflé à cause d’une main de Meriah et Sinayoko a su le transformer en but égalisant à la 96e minute.

Le score n’a pas évolué durant les prolongations et les Maliens ont fini par avoir le dernier mot lors des tirs au but.

La Tunisie sort ainsi par la petite porte face à une déception totale des supporters tunisiens, dont beaucoup déplorent un naufrage technique et un manque criant de vision tactique

Y. N.