Fériana | Hommage à l’agent Kadri (ministère de l’Intérieur)

Le ministère a rendu hommage à l’agent Marouene Kadri tombé en martyr, ce samedi 2 janvier 2026, lors d’une opération sécuritaire qui a permis de déjouer une attaque terroriste à Feriana (Kasserine)

Marouene Kadri, jeune officier s’est courageusement opposé à un élément terroriste, et avec ses camarades de différents corps de sécurité, il a réussi à mettre en échec un projet terroriste qui visait à semer le chaos et l’instabilité dans la région, lit-on dans le communiqué du ministère.

Le département de l’Intérieur souligne que l’agent Kadri et ses collègues ont choisi la voie du sacrifice suprême pour que la Tunisie reste debout : « Ils ont choisi de défendre cette patrie chère et la vie des Tunisiens, afin que ces derniers puissent vivre en paix et en sécurité ».

Tout en soulignant la bravoure de l’agent Kadri, le ministère a rappelé que ce sacrifice rappelle le lourd tribut payé par nos forces de sécurité pour préserver l’intégrité du pays.

Pour rappel, lors de l’opération menée à Feriana, les forces de sécurité sont parvenus à abattre le terroriste Seddik Laabidi, membre de Jounoud Al-Khilafa. Un autre terroriste a également été capturé vivant.

