USA-Venezuela | Le Parti des Travailleurs dénonce un terrorisme d’État

Dans un communiqué publié ce samedi 3 janvier 2026, le Parti des Travailleurs de Tunisie a exprimé sa vive indignation suite à l’offensive militaire américaine lancée contre le Venezuela, en dénonçant l’enlèvement du président Nicolás Maduro par l’administration Trump.

Le parti dénonce un acte de « terrorisme d’État ». Solidaires du peuple vénézuélien, les camarades de Hamma Hammami appellent à une mobilisation internationale des forces progressistes contre ce qu’ils qualifient de retour à la « loi de la jungle » à l’échelle mondiale :

Non à l’agression américaine contre le Venezuela

L’attaque américaine contre le Venezuela est un acte de banditisme et de terrorisme d’État

À l’aube d’aujourd’hui, le criminel Trump a mis à exécution sa menace de frapper le Venezuela. L’aviation militaire américaine a mené des frappes aériennes contre des sites stratégiques dans la capitale Caracas ainsi que dans d’autres régions du pays, tandis que le maître de la Maison Blanche annonçait l’enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse.

Cette agression intervient après une série de menaces proférées par Trump au cours de ces dernières semaines contre l’État vénézuélien. Sous couvert de justifications fallacieuses qui ne dupent plus personne, Trump veut en réalité s’emparer des richesses pétrolières et minières du Venezuela et renverser le gouvernement du président Maduro, opposé à l’hégémonie américaine.

Cette attaque s’inscrit dans un plan visant l’ensemble de l’Amérique du Sud, que l’administration Trump considère comme son arrière-cour qu’il convient de soumettre à sa domination et à ses politiques colonialistes.

Le Parti des Travailleurs (Tunisie) :-

Condamne cette agression contre le Venezuela, qui n’est rien d’autre qu’un acte de banditisme et de terrorisme d’État, ainsi qu’une violation flagrante de la souveraineté d’un État indépendant. Elle confirme la nature impérialiste, militariste et expansionniste du gouvernement Trump, qui piétine sans scrupule le droit et les conventions et ne respecte en rien la souveraineté des peuples ;



– Alerte sur la gravité de ce comportement, qui ouvre largement la porte à l’arbitraire sur le plan international et constitue, en réalité, le prolongement des politiques et des agressions qui se sont produites et se produisent encore à Gaza en Palestine et dans la région du Moyen-Orient en général. Ces agressions et guerres d’extermination qui visent à restaurer un contrôle total sur cette région et à briser l’unité de ses pays et de ses peuples au profit du projet impérialiste sioniste ;

– Réaffirme sa solidarité avec le peuple vénézuélien en ces moments difficiles et confirme son soutien à l’ensemble des peuples d’Amérique du Sud dans leur résistance à la logique d’hégémonie, d’asservissement et d’ingérence qui tente d’imposer des politiques et des gouvernements soumis et dépendants ;

– Appelle toutes les forces progressistes -en Tunisie, dans le monde arabe et à travers le monde- à rejeter l’agression contre le Venezuela et à unir leurs forces pour contrer les politiques de domination, d’intimidation et de répression qui ruinent les aspirations émancipatrices des peuples par le recours à la loi de la jungle, ce qui menace la paix mondiale plus que jamais.

Parti des Travailleurs (Tunisie)

