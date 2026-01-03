Perspectives prometteuses de l’agriculture biologique en Tunisie  

On observe actuellement en Tunisie une forte tendance au soutien de l’agriculture biologique, et pas seulement dans les filières des olives et des dattes, et ce en raison du potentiel d’exportation important que ce secteur a démontré et des opportunités d’emploi qu’il crée, en particulier pour les jeunes entrepreneurs.

Pour soutenir ce secteur prometteur, l’État a élaboré une stratégie nationale visant à atteindre 2 millions d’hectares de surfaces biologiques dans le pays d’ici 2030, tout en mettant l’accent sur le développement durable et la protection de l’environnement.

D’après les chiffres de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), les exportations tunisiennes de produits agricoles biologiques, entre le 1er janvier et fin mai 2025, ont été estimées à environ 34 152 tonnes, générant des recettes de 420,4 millions de dinars. Ces exportations étaient destinées à 38 pays, témoignant de la diversité des marchés où sont déployés aujourd’hui les produits biologiques tunisiens.

L’huile d’olive et les dattes biologiques occupent les premières places, représentant respectivement 87,8 % et 11,7 % du volume total des exportations nationales dans ce secteur, et figurent parmi les principaux produits biologiques tunisiens avec la figue de barbarie, les plantes médicinales et aromatiques, le miel, les céréales, les légumes et la viande (vaches, moutons, lapins).

La Tunisie a connu une croissance progressive des surfaces cultivées en agriculture biologique, estimées à environ 300 hectares, ainsi qu’une augmentation du nombre d’agriculteurs ayant adopté cette filière, d’autant plus que la demande internationale de produits biologiques est en pleine expansion.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le secteur de l’agriculture biologique en Tunisie compte actuellement environ 9 000 acteurs, parmi lesquels des agriculteurs, des producteurs et des négociants. Ces acteurs ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement accrus pour renforcer leur compétitivité et se conformer aux nouvelles normes internationales.

D’après un rapport de la Direction générale de l’agriculture biologique de septembre 2025, la superficie consacrée à l’agriculture biologique est estimée entre 235 000 à 400 000 hectares en 2024, soit environ 2 % de la superficie agricole totale. Sa contribution aux exportations est estimée entre 14 % et 17,7 % des exportations agricoles, pour une valeur dépassant 1,13 milliard de dollars en 2024.

Il est à noter que la Tunisie se classe première en Afrique en termes de superficies consacrées à l’agriculture biologique et 23e au niveau mondial. Elle est également devenue l’un des principaux exportateurs mondiaux d’huile biologique.

Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs défis, tels que le coût élevé des intrants et des équipements, les difficultés d’obtention des certificats de conformité, de commercialisation et d’accès aux marchés et la forte concurrence sur certains produits. Autres enjeux : la sensibilisation les consommateurs locaux à l’importance d’exiger la certification bio et les autorités publiques à la nécessité d’accorder des exemptions douanières et des subventions aux projets biologiques.

I. B.