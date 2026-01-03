Attaque terroriste déjouée à Fériana | L’agent Kadri succombe à ses blessures

L’agent de police Marouene Kadri blessé ce matin lors de l’opération antiterroriste à Fériana (gouvernorat de Kasserine) a succombé à ses blessures.

La triste nouvelle a été confirmée par plusieurs sources, notamment le Syndicat sécuritaire FSI, le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mostafa Abdelkebiou encore le club sportif de Foussana, où l’agent évoluait en tant que joueur de football.



Pour rappel, Marouene Kadri a participé ce matin à une opération sécuritaire à proximité du marché hebdomadaire de Fériana, où une attaque terroriste a été déjouée.

Seddik Laabidi, classé terroriste dangereux a été abattu lors de cette opération et un autre élément a été arrêté et l’opération se poursuit encore ce soir.

Y. N.