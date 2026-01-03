Arrêtée à Tunis | Une femme droguait des hommes et les faisait chanter

Une femme draguait des hommes dans les lieux publics, les invitait chez elle, leur offrait une boisson contenant de la drogue, avant de leur voler argent, montre et téléphone portable, et de prendre la fuite. Elle filmait également certains d’entre eux dans des postures compromettantes, puis menaçait de publier les vidéos sur les réseaux sociaux, en leur soutirant d’importantes sommes d’argent et de cadeaux.

La suspecte, qui a fait l’objet de plusieurs plaintes, a été arrêtée, mercredi 31 décembre 2025, par des agents de sécurité du district de Bab Souika, à Tunis, rapporte Mosaïque FM.

Selon l’enquête de police, ses victimes se compteraient par dizaines.

L’enquête a également révélé que l’accusée était impliquée dans des dizaines d’affaires et qu’elle avait récemment été libérée de prison après avoir purgé une peine pour le meurtre d’un homme âgé.

Condamnée initialement à 20 ans de prison, sa peine a été réduite à 8 ans en appel. Récemment libérée après avoir purgé sa peine, elle a replongé dans le crime.

I. B.