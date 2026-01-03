Kasserine | Une attaque déjouée, un terroriste abattu et un autre arrêté

Une opération sécuritaire menée à Fériana (Kasserine) a permis de déjouer une attaque : Le bilan fait état d’un terroriste abattu, un autre capturé et un sécuritaire gravement blessé.

C’est une intervention de haute précision qui a eu lieu ce samedi 3 janvier 2026 dans le gouvernorat de Kasserine, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, en précisant que celle-ci a été menée suite à un travail de renseignement et de traque méticuleux.

L’opération s’est déroulée dans le périmètre du marché hebdomadaire de Fériana, un lieu de forte affluence, et a permis de mettre hors d’état de nuire deux terroristes, lit-on encore dans le communiqué qui annonce que Seddik Laabidi, qualifié «d’élément terroriste très dangereux », a été abattu lors de l’affrontement.

Un second individu, qui l’accompagnait, a été capturé vivant par les unités d’élite alors qu’un agent des forces de sécurité a été grièvement blessé au cours de l’assaut.

Selon les premières informations, il a été transporté en urgence vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et son état est jugé stable.

