Coupures d’électricité le 4 janvier | Les zones concernées (Steg)

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) a annoncé des coupures d’électricité prévues pour demain dimanche 4 janvier 2026, de 8h30 à 13h,.

La Steg précise que ces coupures seront causées par des travaux programmés dans le cadre d’une maintenance périodique et concerneront certaines zones du gouvernorat de Mahdia.

Il s’agit de la place comprise entre la rue de l’environnement et la rue Kheireddine, Hofret Ettefza, El Malaaji, Route El Hajib, la Station de transport de Ksour Essef, Route El Hammam, Route El Douira, Route Salakta, Route Sfax, Route de Mnagaa, de la rue 13 août à la rue Palestine, du carrefour de l’horloge au carrefour de Bradaa.

La Steg a affirmé que le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux.

Y. N.