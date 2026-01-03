Kasserine | Identité du terroriste abattu à Fériana

L’opération sécuritaire antiterroriste menée ce samedi 3 janvier 2026 à Fériana ( gouvernorat de Kasserine) a permis d’abattre un élément classé dangereux.

Le ministère de l’Intérieur a confirmé l’identité du terroriste abattu : il s’agit de Seddik Laabidi, une figure active du groupe terroriste Jounoud Al-Khilafa ayant fait allégeance à l’organisation terroriste de l’Etat islamique (Daech).

Seddik Laabidi, un élément terroriste classé dangereux, de son nom complet Seddik Ben Moncef Ben Amara Laabidi, est né le 6 août 1997 dans le gouvernorat du Kef. Il était membre actif dans les zones montagneuses de l’ouest du pays.

Il était par ailleurs impliqué dans plusieurs opérations ayant ciblé des citoyens ainsi que des patrouilles sécuritaires et militaires, selon l’agence Tap, citant la liste nationale des personnes, organisations et entités liées aux crimes terroristes.

Y. N.