L’extrême droite s’infiltre dans la culture quotidienne en Europe

Les messages outranciers de l’extrême droite européenne sont désormais incorporés dans la musique et les vidéos YouTube. Une experte dit : «On peut être radicalisé depuis son canapé». (Ph. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a récemment relancé son organisation de jeunesse : les référents nazis ne sont pas loin).

Ashifa Kassam *

Les deux hommes coupent des poivrons, tranchent des aubergines et rigolent face à la caméra tandis qu’ils explorent l’art de la cuisine végane. Tous deux portent des cagoules et des t-shirts arborant des symboles nazis.

Les vidéos allemandes — intitulées Balaclava Kitchen — ont débuté en 2014 et ont été diffusées pendant des mois avant que YouTube ne supprime la chaîne pour violation de ses règles.

Mais elles ont offert un aperçu de la manière dont les groupes d’extrême droite se sont emparés de la production culturelle — des marques de vêtements à la musique du top 40 — pour normaliser leurs idées, un processus qui, selon les chercheurs, a atteint de nouveaux sommets à l’ère des réseaux sociaux.

«C’est effrayant, honnêtement», déclare Katherine Kondor, chercheuse au Centre norvégien d’études sur l’Holocauste et les minorités. «On peut être radicalisé en restant assis sur son canapé», dit-elle.

En collaboration avec le Centre de recherche sur l’extrémisme (C-Rex), Kondor dirige un projet dans six pays examinant comment l’extrême droite utilise l’esthétique, des influenceurs fitness aux mèmes * et autocollants, pour diffuser ses vues à travers l’Europe.

De la Suède à l’Espagne, les chercheurs ont constaté que les messages extrémistes étaient tissés dans les aspects culturels de la vie quotidienne, en ligne et hors ligne.

«En Hongrie, nous avons des exemples de groupes d’extrême droite devenant grand public parce qu’ils sont dans le top 40. Je veux dire, quoi de plus normal que d’être dans le top 40 ?», dit Kondor.

«J’ai un beau-fils qui m’envoie parfois des vidéos, puis je plonge dedans pour voir qui les a créées et il s’avère que c’est un influenceur d’extrême droite», ajoute-t-elle.

De l’antiféminisme à la nostalgie d’un passé fantasmé

Les soi-disant «tradwives» (épouses traditionnelles), faisant référence aux créatrices de contenu qui promeuvent les rôles de genre traditionnels sur les réseaux sociaux, en sont un autre exemple.

Alors que le nombre de femmes adhérant à ce concept en ligne explose, les racines d’extrême droite de ce contenu sont de plus en plus obscurcies. Néanmoins, les idées qu’elles promeuvent souvent — de l’antiféminisme à la nostalgie d’un passé fantasmé — continuent de servir les objectifs de l’extrême droite.

Ces éléments culturels servent de portes d’entrée, aidant parfois à attirer les gens vers l’extrémisme, explique Kondor. «Je pense qu’il y a une idée erronée selon laquelle les gens rejoignent l’extrême droite parce qu’ils croient en cette idéologie et veulent rencontrer des gens partageant les mêmes idées. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche», dit-elle.

Bien que certains soient motivés par des préjugés contre certains groupes ou des croyances spécifiques, ou d’autres qui suivent des amis déjà impliqués, beaucoup sont attirés par les sous-cultures qui entourent ces mouvements, ajoute-t-elle.

«Ils commencent par écouter un groupe qu’ils aiment vraiment et se mettent à aller à ses concerts. Puis ils commencent à y rencontrer des gens et ça peut dégénérer de cette façon», explique Kondor. Et d’ajouter : «Quand les gens trouvent des choses qui correspondent à leur esthétique ou leur ambiance, ou qu’ils trouvent une musique qu’ils aiment vraiment, cela peut vraiment influencer une personne».

Le lien entre les idées extrêmes et les outils culturels qu’ils choisissent d’utiliser n’est pas toujours direct, ajoute la chercheuse, citant l’exemple d’un groupe d’extrémistes de droite aux Pays-Bas qui a un penchant pour l’organisation de dégustations de vin. «Ils ont aussi lancé leur propre service de livraison de nourriture», dit-elle. Et d’ajouter : «C’est fou de penser qu’on peut commander à manger à l’extrême droite sans le savoir».

Les extrémistes utilisent depuis longtemps la culture pour favoriser un sentiment d’appartenance parmi leurs membres et attirer l’attention du grand public, déclare Greta Jasser, chercheuse associée à l’Institut allemand pour la démocratie et la société civile, qui fait également partie du projet dans six pays.

Les réseaux sociaux accélèrent le mouvement

Cependant, auparavant, leur force pour ce faire dépendait du vivier de talents de leurs membres, car il fallait des musiciens, des artistes et des caméramans pour créer du contenu. Avec l’avènement de l’IA générative, ce n’est plus le cas.

«Maintenant, il existe une technologie que nous pouvons utiliser pour générer une image ou une vidéo instantanément, ou de la musique en quelques minutes. Donc le mode d’emploi est ancien, mais la vitesse est beaucoup plus rapide», dit Jasser.

L’économie des réseaux sociaux a également transformé le processus, soulevant des questions quant à qui crée du contenu d’extrême droite et quelles sont ses motivations.

«Cela pourrait être posté par un bot. Cela pourrait être n’importe qui et n’importe quoi cherchant à générer des revenus en produisant autant de vidéos et d’images d’IA que possible», dit Jasser. Qui ajoute : «Ce qui, chose intéressante, remet en question à quel point ces comptes sont idéologiquement motivés, ou si c’est simplement un moyen de générer des revenus».

Alors que la recherche se poursuit, Kondor et son équipe réfléchissent à la meilleure façon d’informer le public de leurs découvertes, envisageant des stratégies telles que du contenu en ligne ou des outils qui pourraient aider les gens à mieux reconnaître l’extrême droite et la myriade d’éléments culturels qu’elle produit.

«Je pense que les gens sont souvent choqués. Actuellement, c’est dangereux parce que nous assistons à une montée régulière de l’extrême droite dans tous les aspects de la société. Il est plus important que jamais de trouver comment atténuer ce phénomène», déclare Kondor.

* Journaliste spécialiste en affaires communautaires européennes.

Source : The Guardian (Traduit par Tlaxcala).

* Elément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l’imitation du comportement d’un individu par d’autres individus.