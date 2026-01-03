CAN 2025 | La Tunisie dos au mur

Après une phase de groupe poussive et peu convaincante, l’équipe de Tunisie a le dos au mur : si elle veut poursuivre l’aventure de la Coupe d’Afrique des Nations (CAF Maroc 2025), elle doit battre le Mali, une équipe coriace et accrocheuse, qui lui a toujours posé problème, ce samedi 3 janvier 2026 à 20h00, au Stade Mohammed V de Casablanca. (Ph. Hannibal Mejbri/Lassine Sinayoko).

Latif Belhedi

Les coéquipiers de Hannibal Mejbri, qui alternent le meilleur et le pire, montrant une instabilité qui rend perplexe tous les analystes et plonge leurs supporters dans l’incertitude, ont ce soir une occasion pour se racheter et prouver que leur défaite contre le Nigéria (2-3) et leur match nul contre la Tanzanie (1-1) ont été des accidents de parcours.

Le coach Sami Trabelsi, dont les choix techniques ont été jusque-là très controversés, a lui aussi le dos au mur, car une nouvelle défaite pourrait lui valoir un renvoi sans ménagement, à quelques mois de la Coupe du Monde, la compétition reine à laquelle il avait pourtant réussi à qualifier les Aigles de Carthage.

Au regard de l’histoire

La rencontre de ce soir sera la 16e entre les deux équipes : la Tunisie ayant remporté 7 des 15 derniers matchs, le Mali 5, et 3 se sont soldés par un match nul.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées 4 fois en CAN, le Mali restant invaincu (2 victoires, 2 nuls). Ce sera leur première confrontation en phase à élimination directe, leurs 4 précédents face-à-face ayant eu lieu en phase de groupes.

Les deux nations se retrouveront pour la 4e fois consécutive en CAN, après s’être déjà affrontés en 2019, 2021 et 2023, suite à leur première rencontre en phase finale en 1994.

Le Mali avait battu la Tunisie, pays hôte, 2-0 lors de son premier match de la CAN 1994, se qualifiant ainsi pour les 8e de finale aux côtés de la RD Congo, tandis que la Tunisie était éliminée dès la phase de groupes.

Leur rencontre de 2019 s’était soldée par un match nul 1-1 lors de leur 2e match de groupe. Les deux équipes se sont qualifiées : le Mali a terminé premier du groupe et la Tunisie deuxième, devant l’Angola et la Mauritanie.

Lors de l’édition 2021, un penalty d’Ibrahima Koné à la 48e minute a offert au Mali une victoire 1-0 à Limbé, lors de leur premier match du Groupe F. Les deux équipes se sont qualifiées, le Mali terminant 1er du groupe et la Tunisie 3e.

Lors de l’édition 2023, les deux équipes se sont retrouvées pour leur deuxième match de groupe, qui s’est soldé par un match nul 1-1. Lassine Sinayoko a donné l’avantage au Mali dès la 10e minute, avant qu’Hamza Rafia n’égalise pour la Tunisie à la 20e. Le Mali s’est qualifié en tant que premier du groupe, ex aequo avec l’Afrique du Sud et la Namibie, tandis que la Tunisie a été éliminée.

Le Mali a marqué lors de ses 4 confrontations en CAN face à la Tunisie et a conservé sa cage inviolée lors de ses victoires 2-0 et 1-0 en 1994 et 2021. Le Mali a ouvert le score lors de ces quatre rencontres (2 victoires, 2 nuls).

Trois des 5 buts inscrits par le Mali contre la Tunisie en CAN l’ont été en première mi-temps. Sur les 7 buts inscrits lors des confrontations entre ces deux équipes en CAN, 4 l’ont été en première mi-temps, seules les rencontres de 2019 et 2021 ayant vu des buts marqués en seconde période.