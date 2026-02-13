Cour d’appel | Réduction de peine pour Chafik Jarraya

L’homme d’affaires Chafik Jarraya a bénéficié, hier jeudi 12 février 2026, d’une réduction de peine en appel, dans le cadre d’une affaire de corruption.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel a décidé de réduire la peine de trois ans à deux ans de prison, assortie d’une amende de plus de deux millions de dinars.

Pour rappel, cette affaire concerne un bâtiment construit par Chafik Jarraya en violation de la réglementation en vigueur.

Y. N.