Ariana | Du nouveau dans l’affaire d’abus sexuels dans dans une maternelle

Le Parquet près le tribunal de première instance de l’Ariana a ordonné, ce vendredi, le placement en détention de plusieurs suspects suite à une plainte pour agression sexuelle sur un enfant de 3 ans au sein d’une maternelle.

L’affaire a éclaté après qu’une mère a déposé plainte pour une agression subie par son enfant dans un jardin d’enfants situé dans le quartier d’Ennasr avant de diffuser une vidéo à cet effet, et selon les déclarations du Parquet, le signalement a été traité avec un extrême sérieux.

Afin de protéger l’intégrité de la jeune victime, son audition a été réalisée en présence d’un psychologue spécialisé sachant que plusieurs examens médicaux sont en cours afin d’établir les faits avec exactitude et faire toute la lumière sur ce drame.

Les enquêteurs ont aussi procédé à une descente sur les lieux et le contenu des caméras de surveillance de l’établissement a été saisi pour être visionné dans le cadre de l’enquête, indique une source citée par l’agence Tap, ce vendredi 13 février 2026.

La même source a ajouté que l’ensemble du personnel travaillant dans ledit jardin d’enfants a été entendu par les services de police et que le Parquet a pris la décision de maintenir les suspects en détention préventive afin de garantir le bon déroulement de l’instruction.

Le Parquet précise que cette détention sera maintenue « jusqu’à l’achèvement des recherches et la réception des résultats définitifs des rapports médicaux ».

Pour rappel, suite au maintien en détention du principal suspect et de trois autres en liens avec la garderie, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a ordonné la fermeture du jardin d’enfants.

