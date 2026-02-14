Concours d’écriture | Envie de dire « je t’aime » autrement ?

La Médiathèque Charles de Gaulle de l’Institut français de Tunisie organise à partir du samedi 14 jusqu’au samedi 28 février 2026, un concours d’écriture à distance : Lettres d’amour.

Envie de dire « je t’aime » autrement ?

À l’occasion de la Saint-Valentin, prenez le temps d’écrire une lettre à celles et ceux qui comptent vraiment pour vous : parent, ami, proche… : Laissez parler vos mots, vos émotions, votre créativité…

Le concours permet de gagner une carte d’abonnement gratuite d’un an à la médiathèque et la publication du plus beau texte sur les réseaux sociaux !

Les lettres doivent être envoyées avant le 28 février à cette adresse : mounira.benchaabane@institutfrancais-tunisie.com